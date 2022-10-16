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وقفة احتجاجية في عكا استنكارا لتحقيقات تعسفية مع معلم

16 أكتوبر 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعات عدة في عكا عن تنظيم وقفة احتجاجية، استنكارًا واحتجاجًا على التحقيقات التعسفية التي تقوم بها شرطة الاحتلال، بحق المربي الشيخ محمد ماضي، خطيب وإمام مسجد الرمل.

وذكرت المجموعات في بيان لها، اليوم الأحد، أن الوقفة ستكون يوم غد الأحد، الساعة الخامسة، ولمدة 45 دقيقة عند "دوار المدفع" بعكا.

وأشارت إلى أن المربي ماضي، يتعرض لتحقيقات مهينة من قبل الشرطة، في وقت تم توقيفه وإخراجه من مدرسته "مدرسة الأمل" الذي يعمل فيها نائبا للمدير ومربيا، بطريقة تعسفية، فجائية وعنجهية.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، ما هي إلا إهانة لنفوس الطلاب الصغار، واعتداء على حرمة المدرسة والمعلمين والمعلمات خاصة وللمؤسسات التربوية عامة، ضاربين بعرض الحائط مشاعر طلابه وقوانين المدرسة واحترام اطفالها وطواقمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وقفة احتجاجية في عكا #تحقيقات تعسفية لمعلم

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