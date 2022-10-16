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غانتس يلغي تصاريح عمال من نابلس بحجة قرابتهم لمقاومي "عرين الأسود"

16 أكتوبر 2022 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس

في خطوة عقاب جماعي جديدة، قرر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، صباح الأحد، إلغاء تصاريح الدخول لمناطق الداخل المحتل عام 48، 1641 مواطنا من سكان نابلس.

ووفق الإعلام العبري، جاء القرار بعد انتهاء جلسة "تقدير موقف" لحكومة الاحتلال.

ووفق موقع واي نت العبري، فإن سلطات الاحتلال تحججت بأن المواطنين الذين شملهم خطوة العقابي الجماعي، هم من عوائل الشبان المقاومين الناشطين في نابلس، وبشكل خاص نشطاء "عرين الأسود".

وزعم الاحتلال أن القرار جاء ضمن خطوات ووسائل تستخدم لإحباط "الإرهاب" في الضفة، في وقت تمارس قوات القتل ليل نهار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غانتس #عرين الأسود #إلغاء تصاريح عمال #عمال نابلس

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