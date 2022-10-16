دائرة القدس تنفّذ مخيم "من للقدس إلا أنت 7"

نفّذت دائرة القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مخيم "من للقدس إلا أنتِ السابع، لتوعية سفيرات بيت المقدس بقضية القدس ومعايشة واقع المقدسين والمرابطات وشحذ الهمم لديهم لنصرة القدس، وكذلك تجسيد الحقب التاريخية للقدس منذ العهد العمري والعهد الصلاحي حتى يومنا المعاصر مع الاحتلال الإسرائيلي.

واشتمل المخيم على العديد من الأنشطة والبرامج والألعاب الترفيهية، والمحاضرات المقدسية، وجلسات السرد القرآني، والعديد من الفعاليات المقدسية منها الفطور المقدسي، والخيمة البدوية.

وشاركت السفيرات في مسير كشفي يقوده غلام وخيل كمشهد تمثيلي يجسد (الحقبة العمرية) وتوقيع الوثيقة العمرية، على باب العامود، كما نفّذت مشهدًا تمثيليًّا يمثل حقبة الاحتلال الصهيوني المعاصر تجسدت في حواجز الاحتلال ومنع دخول المرابطات للمسجد الأقصى، والاعتداءات على بسطات البائعين، وعمليات الطعن، وخطف جندي إسرائيلي، واختتمت بمشهد تمثيلي لمحاكمة عسكرية لإيتمار بن غفير والحكم عليه بالإعدام.

وشارك في المخيم 160 سفيرة، بحضور كل من د. أحمد أبو حلبية رئيس دائرة القدس، فاطمة شراب رئيس الحركة النسائية- حماس، رحاب شبير مسؤولة الأخوات بدائرة القدس، د. زكريا الهور نائب رئيس دائرة القدس، د. ناصر معروف أمين سر دائرة القدس، نجاح البطنيجي نائب مسؤولة الأخوات بدائرة القدس.

وقال أبو حلبية رئيس دائرة القدس: "إن الجانب العملي لمثل هذه المخيمات يتمثل في تفعيل البعد الإعلامي والقانوني لنصرة القدس، وتوفير الدعم لأهالي القدس من أجل دعم صمودهم وثباتهم على أرضهم".

وأكدت شراب رئيس الحركة النسائية -حماس خلال كلمتها أن الدفاع عن القدس واجبٌ وطنيٌ وديني لأجل بناء جيل واعٍ بقضيته، مدافعاً عن القدس بالعلم والسلاح.

‏وأوضحت شراب أن المخيم يهدف إلى إحداث أثر عميق في مجال تعليم ونشر ثقافة المسجد الأقصى للشابات السفيرات باستخدام أساليب المحاكاة والمعايشة لواقع ومعاناة المقدسيين والمرابطات في المسجد الأقصى.

بدروها شكرت البطنيجي نائب مسؤولة الأخوات بدائرة القدس، كل من ساهم في إنجاح هذا المخيم مشيرة إلى أن المخيم اقتصر هذا العام على السفيرات فقط.

وفي ختام المخيم أدّت جميع السفيرات قسم الحفاظ على المسجد الأقصى.



















المصدر / فلسطين أون لاين