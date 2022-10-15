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رسالة من "عرين الأسود" إلى أهالي الخليل وبيت لحم

15 أكتوبر 2022 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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عناصر من مجموعة عرين الأسود المقاومة

دعت مجموعات "عرين الأسود" المقاومِة من وصفتهم بـ"أسود" بيت لحم والخليل لـ"يخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وطالبت المجموعات في  بيان مقتضب لها، أهالي البلدات المحاذية للمسيرات التي ينوي المستوطنين إقامتها الليلة للخروج والاحتشاد وقطع الطرق والاشتباك المُباشر معهم.

كما دعت إلى عدم الالتفات إلى لتوافه الأمور التي ينشرها الاحتلال وادعائه بتحقيق إنجازات بحذف صفحة "العرين" على "تيك توك"، نافيةً أن يكون لها حساب على ذلك التطبيق.

واختتم البيان بالقول: "لو حوربت وسائلنا التكنولوجية فثقتنا بأبناء شعبنا منقطعة النظير أنهم سيوصلون رسائلنا بكافة الطرق".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #بيت لحم #تيك توك #عرين السود

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