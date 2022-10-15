شرطة محافظة غزة تبحث تعزيز التعاون مع "الهيئة المستقلة"

بحث وفد من شرطة محافظة غزة تعزيز التعاون المشترك مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارةٍ نظمتها قيادة شرطة محافظة غزة برئاسة مديرها العقيد هاشم السرحي، اليوم، إلى مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال العقيد السرحي: "إن أبوابنا مشرعةً أمام الهيئات والمؤسسات الحقوقية للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين في إطار القانون وتحقيق السلم المجتمعي".

وأكد أن هناك علاقة تكاملية بين جهاز الشرطة والمؤسسات الحقوقية، ولا سيما في التعامل مع قضايا المجتمع على اختلافها، والتي تهدف لاحترام حقوق المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم.

من جانبه، أشاد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان بأداء جهاز الشرطة في مراكز تقديم الخدمة، وتسهيل مهام المواطنين ومعالجة قضايا المجتمع على اختلافها.

وأكد سرحان أن اللقاء جدد الثقة المتبادلة بين الهيئات الحقوقية والشرطة والسعي المستمر لتطوير مكوناتها بما يساهم في تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين