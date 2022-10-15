قبل 24 ساعة من الكلاسيكو.. تصريح مفاجئ لأنشيلوتي بخصوص برشلونة

حذّر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبيه عشية الكلاسيكو أمام برشلونة في قمة الدوري الإسباني في كرة القدم، من تقديم خصمه الكاتالوني أداء "مذهلاً" في الليغا هذا الموسم رغم معاناته في دوري أبطال أوروبا.

ويقف برشلونة على شفير الاقصاء من دوري الأبطال، بعد تعادله الأربعاء على أرضه ضد إنتر الإيطالي 3-3، لكنه يخوض مواجهة الأحد على أرض ريال مدريد، وهو يتصدر الترتيب بعد 8 مراحل دون خسارة.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وشباكه لم تهتز سوى مرى يتيمة هذا الموسم.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي السبت "نتحدث عن فريق فاز في كل مبارياته في الليغا بعد تعادله افتتاحاً. فورمتهم جيدة جداً في الدوري".

تابع المدرّب المحنّك "منذ بداية المسابقة يقومون بعمل جيد جداً. عانوا مشكلات في دوري الأبطال، وهي طبيعية في تلك المسابقة، لكن في الليغا كانوا مذهلين".

وتذكر أنشيلوتي الذي قاد ريال إلى لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال الموسم الماضي، خسارة فريقه أمام برشلونة برباعية نظيفة في ملعب سانتياغو برنابيو الموسم الماضي، عندما دفع بصانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش بدلا من المهاجم الفرنسي المصاب كريم بنزيمة.

أضاف "صحيح ان العام لماضي حاولت اختراع شيئ ما، ودفعت الثمن".

تابع "لن تؤثر علينا مباراة الموسم الماضي، لأننا في موسم مختلف، كلاسيكو مختلف. نتطلع لخوض هذه المباراة والتي سيتابعها كل العالم".

وأكّد أنشيلوتي عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى التمارين بعد معاناته من العصب الوركي، لكنه لن يشارك في الكلاسيكو، فيما بمقدور قلب الدفاع الألماني أنتونيو روديغر اللعب مرتدياً قناعاً واقياً.

تعرض الألماني للاصابة في مواجهة شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الأبطال عندما سجل في الدقيقة الأخيرة واصطدم رأسه بالحارس المنافس.

المصدر / وكالات