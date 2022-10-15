تشهد الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الأحد 16 أكتوبر 2022، مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، والتي ستقام على ملعب "سانتياغو برنابيو".

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تبدأ مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (توقيت فلسطين)، الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في 19 مارس 2023 (موعد مبدأي)، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

أما حكم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة فسيكون سانشيز مارتينيز بينما سيكون هيرنانديز هيرنانديز حكما لتقنية الفيديو "VAR".

ويتصدر برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، لكن يتفوق البلوغرانا بفارق الأهداف.

ويسعى ريال مدريد المنتشي ببلوغه الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة أيام بعد سقوط الفريق الكاتالوني في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3 الأربعاء ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيله.

ويدخل الفريقان المواجهة بينهما وهما لم يخسرا أي مباراة في الدوري المحلي ويملكان 22 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق الاهداف.

كما يريد ريال مدريد الثأر لخسارته على الملعب ذاته الموسم الماضي برباعية نظيفة من دون ان تمنعه من احراز اللقب في نهاية الموسم.

وكانت رحلة برشلونة على الصعيد القاري صعبة، فقد اوقعته القرعة في مجموعة صعبة الى جانب بايرن ميونيخ الالماني وإنتر، ثم لم تكن القرارات التحكيمية في صالحه لا سيما في مباراة الذهاب ضد إنتر والتي خسرها صفر-1 بالاضافة الى الاصابات التي طالت صفوفه لا سيما خط الدفاع.

وقال تشافي بعد التعادل المخيب ضد إنتر "إنها ضربة قاسية وقاسية للغاية".

وأضاف "الآن علينا التفكير في مدريد، النهوض من الكبوة ومحاول الفوز على مدريد في برنابيو وهو أمر لن يكون سهلاً".

واضاف "دعونا نترك دوري الأبطال جانبا ونركز على الدوري الإسباني، نحن متصدرون ونريد البقاء في المركز الأول. نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسياً أو على معنويات اللاعبين".

يتعين على برشلونة مواجهة مدريد بالعقلية الصحيحة من خلال تحويل إحباط لاعبيه إلى غضب إيجابي وتصميم فولاذي، لكن إذا تحول ذلك إلى يأس فهو معرض لخطر الانهيار كما حصل في مواجهة إنتر.

فقد تقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول بقليل عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي، لكن بعد أن تلقى هدف التعادل من نيكولو باريلا في مطلع الشوط الثاني انهار دفاعياً حيث بادر لاعبوه الى الهجوم بلا هوادة فتلقى فريقهم اهدافا من هجمات مرتدة سريعة.

كان هذا السيناريو مشابهاً لما حصل في الشوط الثاني ضد سلتا فيغو في الدوري المحلي حيث يدين الفريق الكاتالوني إلى حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن بالفوز 1-صفر بعدما أنقذ مرماه من أكثر من هدف أكيد.

في المقابل، لعب ريال مدريد بشكل سيئ في بولندا أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الثلاثاء في دوري الأبطال، لكنه رغم ذلك عرف كيف يخرج متعادلاً 1-1 عندما سجل له المدافع الألماني انتونيو روديغر هدفاً في الوقت القاتل.

وقال مدرب مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي "أظهرنا أننا لا نستسلم أبدا".

واضاف "لعبنا بشكل سيئ للغاية ويمكن أن يحدث هذا في كرة القدم، لكن الشيء المهم هو عدم الاستسلام عندما لا تسير الأمور".

وتعافى مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة من اصابة طفيفة وسيكون جاهزا لخوض الموقعة المرتقبة علما بانه لم يسجل اي هدف في خمس مباريات تواليا على امل ان يفك صيامه قبل توجهه الى باريس في اليوم التالي لحضور حفل الكرة الذهبية التي ستكون من نصيبه على الارجح.

ويعتمد برشلونة كالعادة على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 9 اهداف كما انقذه من الخسارة وبالتالي الخروج عند تسجيله هدف التعادل 3-3 في الرمق الاخير ضد إنتر.

المصدر / وكالات