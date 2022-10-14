هلال القدس ينفرد بالصدارة وشباب الخليل يواصل انتصاراته والأمعري يمنع الإسلامي من الفوز

غزة - وائل الحلبي

انفرد هلال القدس بصدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023، بفوزه الصعب وادي النيص في افتتاح الجولة السادسة، وواصل شباب الخليل انتصاراته بفوزه على مضيفه ثقافي طولكرم، وفرض الأمعري التعادل على نظيره إسلامي قلقيلية.

هلال القدس غرد في صدارة الترتيب مؤقتا بعد فوزه الصعب على وادي النيص بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

الهلال رفع رصيده من هذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد وادي النيص عند 8 نقاط في المركز السابع مؤقتا، بالتساوي مع ثقافي طولكرم وبلاطة والبيرة.

هدف الفوز لهلال القدس سجله سامر زبيدة (57)، وحصل زميله عبد السلام سلامة على البطاقة الحمراء المباشرة (86).

بدوره قلب شباب الخليل تأخره أمام ثقافي طولكرم إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

حفاظ شباب الخليل على انتصاراته للجولة الثانية على التوالي دفع الفريق للتقدم للمركز الثاني مؤقتا برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد الثقافي عند 8 نقاط في المركز الخامس لحين انتهاء بقية مباريات الجولة السادسة.

أصحاب الأرض نجحوا في التقدم مبكرا عبر حمزة عيسى (5)، وعدل عبد اللطيف البهداري النتيجة لشباب الخليل (40)، قبل أن يسجل زميله محمود أبو وردة هدف الفوز للعميد الخليلي (73).

ومنع الأمعري ضيفه إسلامي قلقيلية من تحقيق أول انتصاراته وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليتقدم الأمعري بشكل مؤقت للمركز العاشر برصيد 3 نقاط، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

الإسلامي افتتح التسجيل من خلال لاعبه أحمد سمارة (71) لكن المهاجم المخضرم إياد أبو غرقود عدل النتيجة للأمعري في الدقيقة (87).













