فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غياب "10" لاعبين عن الجولة السادسة بسبب عقوبة الإيقاف

أبو معمر يكشف: الشهيد القائد جمعة الطحلة مؤسس وحدة "سلاح السايبر" للقسام

جماهير شعبنا تُشيّع الشهيد "عدوي" في الخليل

"الملتقى الوطني" في الأردن يدعو لجمعة غضب نصرةً للأقصى وشعفاط

قائمة فتح تخسر انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل

"الفجر العظيم".. عائلات مقدسية تتنافس على حجز مقعد بـ"قائمة الشرف"

أطفال الفجر العظيم.. التزام ديني ووطني لـ"رجال الحاضر وقادة المستقبل"

المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال يُعلّقون إضرابهم عن الطعام

مسجد النصر.. إرث إسلامي تاريخي بزغ منه "الفجر العظيم" في نابلس

حملة "الفجر العظيم" في عيون مقدسيّة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور جماهير شعبنا تُشيّع الشهيد "عدوي" في الخليل

13 أكتوبر 2022 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
...
جانب من تشييع جثمان الشهيد أسامة عدوي

شيّع الآلاف من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أسامة محمود عدوي (17 عامًا) من مخيم العروب، الذي ارتقى متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أُصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الأهلي في الخليل، باتجاه مخيم العروب سالكًا طرق بديلة عبر بلدة سعير، بسبب فرض الاحتلال إغلاقًا مشددًا على المخيم وإغلاق مداخله بالكامل ومنع المواطنين من التنقل.

وأُلقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل محمولًا على الأكتاف إلى مسجد المخيم، وأدّوا الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة أهل عجور في منطقة "البص" بالمخيم.

ورفع المشيعون العلم الفلسطيني، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال وجرائمه المستمرة بحقّ أبناء شعبنا، موجّهين التحية لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا المحاصرتين من قِبل الاحتلال منذ ستة أيام.

وكان الشهيد عدوي قد أُصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، خلال مواجهات اندلعت، أمس الأربعاء، على مدخل المخيم، دعمًا وإسنادًا لأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية قبل أن يُعلنَ عن استشهاده لاحقًا.

وعمّ إضراب شامل كافة مناحي الحياة قي المخيم، دعت إليه حركة "فتح" والقوى الوطنية في المخيم، حدادًا على روح الشهيد عدوي، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال تشييع الشهيد عدوي، على مدخل مخيم العرب.

وفي المقابل أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

131022_HEBRON_MW_00 (11).jpg


131022_HEBRON_MW_00 (7).jpg


131022_HEBRON_MW_00 (6).jpg


131022_HEBRON_MW_00 (4).jpg


131022_HEBRON_MW_00 (5).jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تشييع شهيد #الشهيد أسامة عدوي #أسامة عدوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر