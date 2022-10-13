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استمر 19 يوماً

المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال يعلّقون إضرابهم عن الطعام

13 أكتوبر 2022 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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المعتقلون الإداريون يعلّقون إضرابهم عن الطعام

علّق المعتقلون الإداريون، إضرابهم المفتوح عن الطعام، الذي استمر 19 يوماً، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وقالت الحركة الأسيرة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن قرار تعليق الإضراب، جاء لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وذكرت الحركة، أن السعي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى لن يتوقف إلا بوقف هذه السياسة ورحيل الاحتلال وزواله عن صدورنا وأرضنا.

وشكر الحركة الأسيرة كل من ساند حراكهم وإضرابهم من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة، موجهين التحية إلى أهالي مخيم شعفاط ومدينة نابلس، الذين يواجهون آلة الحرب الصهيونية الحاقدة.

ودعت كافة مدن وخيمات الضفة الغربية وأهلنا في الداخل المحتل إلى مساندة المحاصَرين داخل شعفاط ونابلس بكل الوسائل المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المعتقلون الإداريون #الإداريون #تعليق الإضراب عن الطعام

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