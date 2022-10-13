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قوات الاحتلال تقتحم مواقع أثرية في الخليل

13 أكتوبر 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مواقع أثرية وسط مدينة الخليل، وفي بلدتي السموع ويطا جنوب المدينة جنوبي الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط السموع، لتأمين اقتحام المستوطنين مكاناً أثرياً وإقامة صلوات تلمودية فيه، تمهيداً لتهويده.

وقالت المصادر:" إن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة يطا، لتأمين اقتحام المستوطنين متنزه الكرمل الأثري الروماني وسط البلدة، كما اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، واعتلت سطح مجمع تجاري وسط المدينة".

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت نهاية شباط/فبراير 2021 أوامر عسكرية جديدة تحت مسمى "الكراسة رقم 255″، تحتوي على سلسلة من القوانين والأوامر ذات العلاقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، احتوت أمرا عسكريا إسرائيليا بشأن قانون الآثار القديمة، يتضمن الإعلان عن 601 موقع أثري وتاريخي على أنها مواقع أثرية إسرائيلية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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