"عرين الأسود" تدعو جماهير نابلس للاحتشاد في محيط قبر يوسف

دعت مجموعة عرين الأسود، مساء اليوم الأربعاء، أهالي نابلس للتوجه فوراً إلى قبر يوسف الواقع شرق المدينة والاحتشاد في محيطه، تحسباً لأي اقتحام للمستوطنين للمكان.

وحثت المجموعة في تعميم نشرته مساء اليوم، كل مواطن يستطيع الذود عن بلده ودينه وعرضه في مخيم عسكر ومخيم بلاطة وعسكر البلد وبلاطة البلد وعموم نابلس التوجه فورا لقبر يوسف والاحتشاد حوله وفي مُحيطه.

وقالت المجموعة، "كلما كان الاحتشاد أكبر كلما تمكن إخوتكم المجاهدون من العدو أكثر وإشعال أكبر قدر ممكن من الإطارات للتغطية على القناصة".

كما دعت عرين الأسود كل المجاهدين المقاومين في المنطقة الشرقية من نابلس للاستعداد للمعركة.

وجدّدت تحذيرها للمستوطنين بالقول "أما الاوغاد نقول لكم نحن بانتظاركم سنقيم لك حفل عشاء لم ولن تتذوقوه في حياتكم".

وفي وقت سابق اليوم، توعدت مجموعة عرين الأسود، الاحتلال ومستوطنيه بـ"ألم كبير وحسرة"، ودعت المقاتلين جميعا إلى النفير اليوم واليقظة "فقد اقتربت المعركة".

وأكدت أن الاحتلال قد حكم على عدد كبير من المستوطنين بالإعدام وجرهم إلى مذبح انتخابي ليسقط لابيد بعد كم الخسارة التي ستحدث في أرواح جنوده ومستوطنيه"

المصدر / فلسطين أون لاين