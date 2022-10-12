الجامعة الإسلامية تخرج دفعة من طالبات التمريض العام

واصلت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز" تخريج دفعة جديدة من خريجات كلية التمريض تخصص التمريض العام من العام الدراسي 2021/2022م.

وحضر حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة كل من: الدكتور محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات-رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور أشرف يعقوب الجدي- عميد كلية التمريض، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض، وجمع من العاملين في المستشفيات، والمؤسسات والمراكز الصحية، والخريجات وذووهن.

خير سفراء

وفي كلمته أمام حفل تخريج طالبات كلية التمريض، شدد الأستاذ الدكتور فرحات على أن الجامعة اليوم وحسب التصنيفات العالمية التي تصنف الجامعات من حيث جودة التعليم والبحث العلمي وتوفر الخدمات والمختبرات، هي في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية.

ونوه فرحات إلى أن الجامعة مجهزة بأحدث المختبرات العلمية، التي تخدم التخصصات المختلفة، إضافة إلى مجموعة من المراكز المتخصصة، مشيرًا إلى امتداد خدمات الجامعة التعليمية إلى قطاعات أخرى، حيث تقدم خدمة التعليم والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة من صم ومكفوفين ومعاقين حركيًا، وأضاف: "وفي مجال رعاية الخريجين تقدم حاضنة الأعمال والتكنولوجيا خدمة احتضان الأفكار الريادية للخريجين لبدء أعمال خاصة بهم".

وعبر فرحات عن فخر الجامعة بخريجي وخريجات كلية التمريض المنتشرين في كافة المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، والذين أكدوا أنهم خير سفراء لجامعتهم ووطنهم، وحافظوا على أمانة قسم المهنة من خلال تعاملهم الإنساني مع المرضى وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم.

كلمة الخريجات

بدورها، لفتت الخريجة ندى محمد الشيخ خليل – في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجات كلية التمريض- إلى أن الثقة التي حظي بها طلبة الكلية في الأماكن التي تدربوا فيها تؤكد على السمعة الطيبة للجامعة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي في حرصها على تطوير مستوى طلبتها، واهتمامها بدعم مهاراتهم، وتنمية إبداعاتهم، وأكدت الخريجة الشيخ خليل على دور الأهل في توفير الجو المناسب للدراسة، وتشجيعهم الدائم على تقديم كل ما هو متميز يسهم في دفع عجلة البناء والتنمية.

درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، الطالبة ضحى سليمان طالب- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية التمريض للعام الدراسي 2021/2022م، درع التفوق والنجاح.

بروتوكول التخرج

وقد طلب الأستاذ الدكتور الجدي من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

وفيما يلي أسماء خريجات كلية التمريض:

خريجات برنامج البكالوريوس

قسم التمريض العام

أحلام هشام محمد ابو زيادة، اسراء خليل عبد الكريم الراعي، إسراء صبحي رشيد اليازجي، اسلام زاهر مصباح حلس، اسلام سليمان عطا ابوجرير، اسلام عبد الحميد عبد الجواد الأغا، اسماء أيمن عبد شلدان، اسيل خالد توفيق ابوماضي، افنان عبد الهادي عبد القادر التلباني، آلاء رائد عبد الله ابو محسن، الاء زياد محمد قشطة، الاء كايد عوض أبو الخير، آلاء محمد عطيه ابو حبل، آلاء محمد نصار الزاملى، أماني بسام حسن عيسى، اماني عماد محمد قشطة، امل أحمد محمود المصري، امل علي حسن ابوسمعان، امل وجيه رمضان المتربيعي، امنه عبد الحكيم أحمد المطوق، اية شريف أحمد زقوت، اية ناصر صالح شاهين، ايمان اسماعيل محمد مزهر، ايمان بشير اسماعيل فروانة، ايمان فؤاد خليل ابو حجاج، إيناس زياد كمال حمدية، ايه أحمد سلامه ابو الحصين، ايه أسامه فارس جامع، ايه فضل يونس سعيفان، براء هاني مسعد ابو منديل، بيان سمير فوزي القصاص، تقوى جهاد محمد بخيت، تيجان مطاوع محمد بلاطه، جنات نعيم سلمان بارود، جهاد نافع جهاد عاشور، حبيبة زياد محمد قشطة، حنان بشير حسن ابو عيطه، حنان محمود رجب سلوت، حنين اسعد خليل حمدان، حنين علاء حسين العامودي، خديجة علي عبد العزيز الطرشاوي، خلود عدنان رمضان رجب، دانيا كمال سالم ابو عيدة، دعاء بسام عبد ربه المجدلاوي، دعاء ناجي محمد كتوع، ديما هاني رضوان الزعانين، دينا انور عايش مسمح، دينا أيمن صادق ابو جهل، دينا محمد خليل زقوت، دينا محمود موسى لافي، ربا عطا حسن ابو غليبه، رزان عبد الرحمن عبد الله البحيصي، رشا رمضان سالم المصري، رشا ماهر رمضان عزام، رشا محمد حسن ابو قطه، رغد عماد حسن عاشور، روان اياد سعيد ابو صعيليك، روان رمضان خليل اللحام، روان محمد موسى الهسي، روند اكرم زكريا اسليم، ريم أحمد علي ابو مصطفى، ريم حامد محمود المصري، ريم عطيه رجب مقاط، ريم محمد عيد زعرب، سالي طالب محمد ابو قينص، سالي محمد علي صرصور، سجود نادي عبد اللطيف معروف، سجى فتحي خميس زعرب، سعاد معين شعبان الفرام، سلسبيل رامز عبد الهادي النمروطي، سلمى عزات رمضان ضهير، سمر عصام محمد الطلاع، سندس باسم عطيه لافي، سندس رفعت شحادة الشاعر، شادية وجيه شعبان غبن، شذا غازي درويش صرصور، شعائر جمال أحمد زيدان، شهيره كمال موسى حمدان، شيماء شاهر يوسف ياغي، شيماء عادل صالح الفرا، شيماء عبد الصمد ديب حمدان، شيماء فضل عبد الفتاح ابو جاسر، شيماء محمد عبد الغني المقيد، شيماء يحيى دياب أبو صفيه، صابرين يوسف محمد قشطة، صبا محمد رمضان سلوت، صمود زياد أحمد برهومه، ضحى سليمان داود طالب، عائشه رمضان محمد معروف، عبير محمد ابراهيم ابو رخيه، علا خليل عبد الرحمن رضوان، علا علي محمود ابو شماله، علا محمد عوض حمدونة، غالية غالب جبر ابو خالد، غدير طارق مونس ابو خليل، فداء جمعة دياب ابو عوده، فداء حماد عودة ابو الفيته، فله ماهر حامد الحولي، قمر امجد أحمد الدوش، لما رمزي زهير حسان، ليلى اسامه محمد بدوي، ليلى خالد محمد العصار، مروه مروان جمال زايد، مريم عماد محمد ابو ندى، مريم محمود أحمد ابو شاويش، ملاك أيمن محمد ابو زيد، منار نافذ محمود الصعيدي، منال إبراهيم عبد الله ابو عيطه، منال العبد سالم الحرازين، مها عثمان عبد الرؤوف الشيخ، مي عبد الرحمن محمود زقوت، ميسر حمدان خميس ضهير، نبال نضال محمد ابو سلمية، نداء جلال توفيق غباين، ندى محمد شعبان الشيخ خليل، نسمه أيمن سليمان عاشور، نسمه خميس نمر السك، نصره ناصر شحده ابو شدق، نور سعيد زكي نوفل، نور سفيان سعيد الجديلي، نورهان محمد إبراهيم أبو عيشة، نيفين يحيى عبد مسعود، هاله إياد شعبان شابط، هاله مروان إسماعيل العمري، هبة صلاح أحمد الجديلي، هبه وسام سعيد زقوت، هديل خالد سلمان النجار، هديل علي حسين ابو قادوس، هديل ماهر محمد المبحوح، هديل منير عبد الكريم ابو نحل، هلا نبيل حسن السحار، هناء انور جبريل ابو عدوان، هناء عمر محمد زروق، يسرا فضل جاسر حسب الله .









المصدر / فلسطين أون لاين