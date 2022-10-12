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استطلاع يُرجّح فوز معسكر نتنياهو بـ 60 مقعدًا في "الكنيست"

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استطلاع يُرجّح فوز معسكر نتنياهو بـ 60 مقعدًا في "الكنيست"

12 أكتوبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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بنيامين نتنياهو

أظهر استطلاع نشرته إذاعة 103FM العبرية، اليوم الأربعاء، أنه لو جرت انتخابات الكنيست الأيام الحالية، سيفوز معسكر أحزاب اليمين في المعارضة، بقيادة بنيامين نتنياهو، وسيحصل المعسكر على 60 مقعدًا، مقابل 56 مقعدًا للأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "بانلز بوليتيكس"،  فإنّ المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب في معسكر نتنياهو، هي كالتالي: الليكود 32، الصهيونية الدينية 13، شاس 8 و"يهدوت هتوراة" 7.

وحصلت الأحزاب في الائتلاف "الحكومة" على ما يلي: "ييش عتيد" 25، "المعسكر الوطني" 11، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 5، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وحصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد، ولم يتجاوز حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، أييليت شاكيد، وحزب التجمع هذه النسبة بحسب هذا الاستطلاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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