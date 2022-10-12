نتنياهو: لابيد خضع لتهديدات حزب الله

اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، سلفه، يائير لابيد، بأنه استسلم للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الثلاثاء، تعليقا على الاتفاق بين بلاده ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، مشيرا إلى أن لابيد خضع لتهديدات حسن نصر الله.

ولم يكتف زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي بذلك، بل أوضح أن يائير لابيد لا يمكن أن يكون رئيسا للوزراء .

وكان يائير لابيد قد أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي (إسرائيل) ويضخ المليارات في اقتصادها.

وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول الخط (الحدود) البحري مع لبنان"، مضيفا: غدا سأعقد اجتماعا للمجلس الوزاري السياسي- الأمني المصغر (الكابينيت) يليه اجتماع لحكومة الاحتلال.

واعتبر لابيد أن "مسودة الاتفاق تتوافق تماما مع المبادئ التي قدمتها (إسرائيل) في المجالين الأمني ​​والاقتصادي".

يأتي ذلك، بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة اللبنانية، أنها "تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".

المصدر / وكالات