أهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني رفضًا لحصار الاحتلال

أعلن أهالي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، العصيان المدني اعتباراً من الليلة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على المخيم منذ أيام.

ويشمل العصيان بحسب بيان الأهالي، عدم توجه عشرات آلاف العمال للعمل بالقدس والداخل المحتل.

فيديو| اتفاق أهالي مخيم شعفاط على إعلان العصيان المدني رفضاً لحصار الاحتلال للمخيم pic.twitter.com/061JCKDelu — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022

ويبلغ عدد العاملين بالداخل المحتل قرابة 30 ألف عامل يعملون في قطاعات مختلفة.

ودعا أهالي مخيم شعفاط، أهالي بلدة عناتا والمناطق المجاورة للانضمام العصيان؛ رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على المخيم منذ أيام.

وبحسب المصادر، فقد قرر أهالي شعفاط عدم التعامل مع الاحتلال بأية وسيلة حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل يوم السبت الماضي.



وعقب الإعلان خرج الأهالي في مسيرة كبيرة داخل المخيم عقب اجتماعهم لإقرار الخطوات للأيام القادمة.





المصدر / فلسطين أون لاين