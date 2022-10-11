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بالفيديو أهالي مخيم شعفاط يعلنون العصيان المدني رفضًا لحصار الاحتلال

11 أكتوبر 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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أعلن أهالي مخيم شعفاط  شمال القدس المحتلة، العصيان المدني اعتباراً من الليلة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على المخيم منذ أيام.

ويشمل العصيان بحسب بيان الأهالي، عدم توجه عشرات آلاف العمال للعمل بالقدس والداخل المحتل.

 ويبلغ عدد العاملين بالداخل المحتل قرابة 30 ألف عامل يعملون في قطاعات مختلفة.

ودعا أهالي مخيم شعفاط، أهالي بلدة عناتا والمناطق المجاورة للانضمام العصيان؛ رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على المخيم منذ أيام.

وبحسب المصادر، فقد قرر أهالي شعفاط عدم التعامل مع الاحتلال بأية وسيلة حتى يتم رفع الحصار عن المخيم وعودة الأمور إلى ما قبل يوم السبت الماضي.

وعقب الإعلان خرج الأهالي في مسيرة كبيرة داخل المخيم عقب اجتماعهم لإقرار الخطوات للأيام القادمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شعفاط #العصيان المدني

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