مقتل جندي إسرائيلي بنابلس في أولى عمليات أيام الغضب لعرين الأسود

قُتل جندي إسرائيلي اليوم الثلاثاء برصاص مقاومين من مجموعات عرين الأسود، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المُقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد في بيان ظهر اليوم بإصابة أحد جنوده في إطلاق النار، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تبنّيها هذه العملية البطولية، ليعلن مساء اليوم عن مقتله.

وتمكنت مجموعة من مجموعات عرين الأسود من تنفيذ العملية بسيارة مسرعة أطلق المقاومون منها الرصاص صوب قوة إسرائيلية من لواء "جفعاتي" الذي يُعدُّ من نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة الجندي القتيل.





ونفّذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وجاءت العمليات البطولية بعد إعلان عرين الأسود بدء سلسلة عمليات أيام الغضب لأجل القدس.

وأكدت عرين الأسود أنّ الأمر قد بلغ منتهاه باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

وشدّدت على أنه آن الأوان لوضع حدٍّ فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تُشنُّ على الفلسطينيين ومسجدهم.

وتوعّدت المستوطنين الذين يحاصرون نابلس بأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يذوقوا لهيب النار من أبطال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين