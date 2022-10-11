فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي بنابلس في أولى عمليات أيام الغضب لعرين الأسود

مراقبون: الاحتلال مرتبك من تصاعد عمليات المقاومة بالضفة والقدس

زلزال بقوة 5.1 درجات شمال شرقي أفغانستان

مسيرة في الخليل الجمعة القادم تنديدًا بإحراق المستوطنين للمصحف

"خان تنكز" صرح مملوكي ومحطة تدريبية للسياح في القدس

حمادة: حصار الاحتلال لمخيم شعفاط إمعان في الإجرام

التقاعد بداية جديدة.. قوارير الورد الحجرية تشغل وقت "نعمات"

زيدان: مرابطو الأقصى أفشلوا مخططات التهويد

"المركز الفلسطيني" ينظم ندوة اقتصادية عن ارتفاع الأسعار

بكيرات: حكومة الاحتلال فشلت في زيادة أعداد المقتحمين للأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مقتل جندي إسرائيلي بنابلس في أولى عمليات أيام الغضب لعرين الأسود

11 أكتوبر 2022 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
...

قُتل جندي إسرائيلي اليوم الثلاثاء برصاص مقاومين من مجموعات عرين الأسود، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" المُقامة على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد في بيان ظهر اليوم بإصابة أحد جنوده في إطلاق النار، فيما أعلنت مجموعات "عرين الأسود" عن تبنّيها هذه العملية البطولية، ليعلن مساء اليوم عن مقتله.

وتمكنت مجموعة من مجموعات عرين الأسود من تنفيذ العملية بسيارة مسرعة أطلق المقاومون منها الرصاص صوب قوة إسرائيلية من لواء "جفعاتي" الذي يُعدُّ من نخبة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة الجندي القتيل.

photo_٢٠٢٢-١٠-١١_١٨-٠٦-٠٨.jpg
 

ونفّذت مجموعات عرين الأسود خلال ساعات اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس.

وجاءت العمليات البطولية بعد إعلان عرين الأسود بدء سلسلة عمليات أيام الغضب لأجل القدس.

وأكدت عرين الأسود أنّ الأمر قد بلغ منتهاه باقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم.

وشدّدت على أنه آن الأوان لوضع حدٍّ فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تُشنُّ على الفلسطينيين ومسجدهم.

وتوعّدت المستوطنين الذين يحاصرون نابلس بأن تزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يذوقوا لهيب النار من أبطال المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نابلس #مقتل جندي #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود #سلسلة عمليات الغضب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر