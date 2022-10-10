سر تصدر برشلونة لجدول ترتيب الدوري الإسباني

نجح برشلونة مع انطلاق الموسم الحالي في حل واحدة من أكبر المشكلات التي عاقبته الموسم الماضي، وهي نقص الأهداف في الشوط الأول من مبارياته، والتي بفضلها ساهمت في انتصاره الأخير على سيلتا فيغو 1-0 في الجولة الثامنة، ليتصدر "الليغا" بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وقبلها قادته للفوز على ريال مايوركا 1-0، وإلتشي 3-0، وإشبيلية 3-0، وبلد الوليد 4-0.

فمن بين الانتصارات السبعة للبرسا، تحت قيادة تشافي هرنانديز، في أول ثماني جولات بـ"الليغا"، حقق البرسا خمسة منها بفضل أهدافه في الدقائق الـ45 الأولى، بسحب وكالة الأنباء الإسبانية.

فقط ثلاث مباريات انتهت أشواطها الأولى سلباً، منها اثنان حسمهما البرسا لصالحه أمام ريال سوسييداد 4-1، وقادش 4-0، بينما انتهت المباراة الثالثة والوحيدة بالتعادل السلبي أمام رايو فايكانو في الجولة الأولى.

وكان هدف "بيدري" في الدقيقة 17 أمام سيلتا فيغو كافياً، ليجني الفريق الكاتالوني النقاط الثلاث، ويحافظ على الصدارة قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد.

وتكرر نفس الأمر في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا، حينما تكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف الفريق الوحيد وهدف الانتصار للبرسا.

وفي الجولة السادسة وقبل توقف الدوريات بسبب المواجهات الدولية للمنتخبات، نجح البرسا في حسم انتصاره على إلتشي 3-0 بفضل هدفي ليفا وممفيس ديباي في الشوط الأول.

وحدث نفس المموقف في ملعب سانشيز بيثخوان، حينما سجل رافينيا وليفا هدفين في الشوط الأول، وقبلها في الجولة الثالثة حينما تكفل ليفا كذلك مع بيدري بتسجيل هدفين في مرمى بلد الوليد.

فقط فاز البرسا على ريال سوسيييداد عبر الشوط الثاني، وبينما كان التعادل 1-1 هو السائد في النصف الأول من المباراة، بينما صمد قادش في أول 45 دقيقة أمام البرسا قبل أن يخسر برباعية في نهاية الأمر.

وبهذا الشكل فشل البرسا في التسجيل بالشوط الأول في مباراتين فقط من أصل ثمانية، أي بواقع 25% منذ بداية "الليغا"، وفي هذه الفترة بلغ معدل تهديفه 1.1 هدفا في هذا الشوط، وهي معدلات مرتفعة بالنظر لما قدمه في الشوط الأول خلال الموسم الماضي.

ففي الدقائق الـ45 الأولى من مبارياته في موسم 2021-22 لم يسجل البرسا في 20 من أصل 38 مباراة، واحتفل بتسجيل اجمالي 31 هدفا في تلك الدقائق، بنسبة 0.8% لكل مباراة. وكانت أسوأ فترة للبرسا خلال هذا الموسم بين 24 أكتوبر (تشرين الأول) و4 ديسمبر (كانون الأول) 2021، حينما سجل في الشوط الأول في مباراة واحدة من بين سبع مباريات بـ"الليغا"، وكان أمام سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، حيث تقدم بثلاثية دون رد، قبل أن يقلب سيلتا الطاولة في الشوط الثاني ويتعادل 3-3.

في المقابل فشل البرسا في تحويل فرصه إلى أهداف بالنصف الأول خلال تلك الفترة في ثلاث هزائم أمام ريال مدريد 1-2 ورايو فاييكانو 1-0 وبيتيس 0-1، وفي تعادله أمام ألافيس 1-1 وانتصاريه على اسبانيول 1-0 وفياريال 1-3.

وتزيد هذه الفترة السيئة من النتائج بإضافة مبارياته في دوري الأبطال، حيث فشل البرسا أيضاً في التسجيل بالشوط الأول في انتصاره على دينامو كييف 0-1 وفي التعادل أمام بنفيكا 0-0 والهزيمة أمام بايرن ميونخ 3-0 لتطيح به من المسابقة.

وخلال هذه الفترة أكمل البرسا 10 مواجهات كاملة لم يهز فيها الشباك خلال الشوط الأول في أي مباراة، خلال موسم سيء تولى خلاله قيادة الفريق الثلاثي رونالد كومان، سيرجي بيرجوان وتشافي هرنانديز.

المصدر / وكالات