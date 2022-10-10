النائب زعارير يدعو شعبنا لصد جرائم الاحتلال بحق ديننا ومقدساتنا

دعا النائب باسم زعارير، اليوم الاثنين، جميع مكونات شعبنا، إلى صد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والأرض الفلسطينية.

وقال زعارير إننا ندعو الفلسطيني بكل مكوناته، للوقوف في وجه الاحتلال، الذي يتطاول على ديننا وأرضنا.

وأشار إلى أن الاحتلال بكل أحزابه، لم يسلم منه أي شيء لا الحجر ولا الشجر، موضحا أنه احتلال مجرم وكل خطواته تستهدف مقدساتنا وديننا.

وشدد على أن المسلم والفلسطيني على وجه الخصوص لا يحتمل مثل هذه الأفعال، وتحديداً فيما يتعلق بكتاب الله.

ودعا زعارير إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مؤكدا أن الاحتلال يمارس هذه الأعمال من أجل استفزاز المسلمين.

وأقدم مستوطنون على تمزيق وحرق نسخ من القرآن الكريم في البلدة القديمة بمدينة الخليل وإلقائها في حاويات القمامة.

وعثر موظفو الأوقاف في الخليل على نسخ من القرآن، مزقها وأحرقها المستوطنون بالقرب من مسجد قيطون.

ويقع مسجد قيطون في حي السهلة المغلق بالخليل القديمة، وتحاصره أربع حواجز للاحتلال.

ويحاول المستوطنون الاستيلاء على المسجد الذي لا تقام فيه سوى صلاتي الظهر والعصر بعد أن أفرغ الاحتلال معظم سكان المنطقة.

ولا يسمح لسكان حارة قيطون الوصول إلى مسجدهم الذي بني عام 1978، ويتعرض لمحاولات تهويد مستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين