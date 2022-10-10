فتح تدافع عن إبراهيم رمضان.. ومغردون: سقوط وطني وأخلاقي

غزة/ "خاص" فلسطين:

استهجن مغردون دفاع حركة فتح عن محافظ نابلس إبراهيم رمضان الذي وصف أمهات الشهداء بـ"الشاذات"، معتبرين أن الحركة بدفاعها عن هذا الرجل الذي شتم أعراض أولئك الأمهات الماجدات، قد تنكرت لدماء الشهداء وتضحيات أمهاتهم وعوائلهم، وطالبوا الحركة بتصويب وضعها التنظيمي والعودة إلى حضن الوطن.

وقالت حركة فتح-إقليم بيت لحم في بيان صادر عنها أمس: "لن نسمح بالمساس بمحافظ نابلس الأخ إبراهيم رمضان وسنقف أمام حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها، وسنكون سيفًا مسلطًا باسم الشهداء والأسرى والمناضلين".

وأثارت تصريحات رمضان حالة من الغضب الفلسطيني على منصات التواصل، بعدما وصف أمهات المقاومين الفلسطينيين ومنفذي العمليات البطولية بأنهن أمهات "شاذات يرسلن أبناءهن للانتحار، ثم يظهرن باعتبارهن مناضلات".

وأطلق المغردون العديد من الهاشتاقات المستهجنة والرافضة لتصريحات إبراهيم رمضان مثل وسم: #عار_فتح، #أمهات_الشهداء_خط_أحمر.

وخرجت العديد من المسيرات الفلسطينية بمشاركة أمهات الشهداء في محافظات الوطن، تطالب رئيس السلطة محمود عباس بإقالته ومحاسبته، حتى جاء قرار عباس أخيراً بتعيينه بمنصب مستشاراً، متجاهلاً مطالب أمهات الشهداء.

كما اندلعت مواجهات بين أجهزة السلطة، ومواطنين في نابلس، أشعلوا إطارات مطاطية في الشوارع احتجاجاً على التصريحات التي أطلقها محافظ نابلس إبراهيم رمضان والتي أساءت للشهداء وأمهاتهم.

وكتب صاحب حساب yaseenizeddeen: "سكت دهرًا ونطق كفرًا. بعد ما الناس كادت تنسى قصته، جاء تنظيم فتح في بيت لحم بكل وقاحة ليعيد نبش قصة محافظ نابلس إبراهيم رمضان دفاعًا عنه وتهجمًا على من انتقده مع تهديد ووعيد!! تصرف متوقع من أناس يرون أن جريمة قتل نزار بنات هي شيء عادي و"خلص عمره" كما قالوها بوقاحة وبجاحة".

سكت دهرًا ونطق كفرًا



بعد ما الناس كادت تنسى قصته، جاء تنظيم فتح في بيت لحم بكل وقاحة ليعيد نبش قصة محافظ نابلس إبراهيم رمضان دفاعًا عنه وتهجمًا على من انتقده مع تهديد ووعيد!!



تصرف متوقع من أناس يرون أن جريمة قتل نزار بنات هي شيء عادي و"خلص عمره" كما قالوها بوقاحة وبجاحة. pic.twitter.com/UnjT6RFsor — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) October 9, 2022

وغردت ريم مصطفى "Reem Adnan A. Mustafa": "حركة فتح تدافع عن السكرجي محافظ_نابلس. اللعنة عليكم وعلى ابراهيم رمضان وعلى السلطة وعباس معكم".

حركة #فتح تدافع عن السكرجي #محافظ_نابلس 💩 عليكم وعلى ابراهيم رمضان وعلى السلطة وعباس معكم . — Reem Adnan A. Mustafa (@Reemonrrrzh) October 9, 2022

وكتب صاحب حساب: "bok95358974": "الحرامية يغطوا على بعض: حركة فتح-إقليم بيت لحم: "لن نسمح بالمساس بمحافظ نابلس إبراهيم رمضان وسنقف أمام حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها، وسنكون سيفًا مسلطًا باسم الشهداء والأسرى والمناضلين".. بتكلموا باسم الشهداء وهم يتاجروا بدمهم – وقاحة".

الحرامية يغطوا على بعض:

حركة فتح-إقليم بيت لحم: "لن نسمح بالمساس بمحافظ نابلس إبراهيم رمضان وسنقف أمام حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها، وسنكون سيفًا مسلطًا باسم الشهداء والأسرى والمناضلين"

بتكلموا باسم الشهداء وهم يتاجروا بدمهم - وقاحة pic.twitter.com/T58r5hy5ii — COMPASS (@bok95358974) October 9, 2022

وقال يزن ناصر: "والله هيك ميليشيا عميلة وشاذة يلبقلها هيك شاذ سكرجي، كلاب مسعورة على شعب وجرذان جبانة على الاحتلال".

ميليشيا فتح-إقليم بيت لحم: "لن نسمح بالمساس بمحافظ نابلس الأخ إبراهيم رمضان وسنقف أمام حملة التهديد والتخوين التي يتعرض لها، وسنكون سيفًا مسلطًا باسم الشهداء والأسرى والمناضلين".



والله هيك ميليشيا عميلة وشاذة يلبقلها هيك شاذ سكرجي، كلاب مسعورة على شعب وجرذان جبانة على الاحتلال. — يــزن ناصـر 𓂆 (@YazaNNasser77) October 9, 2022

يحيى بشير كتب في تغريده له: "ابراهيم رمضان محافظ نابلس، يصنف بالقائد الكبير داخل حركة فتح، ومُعين من محمود عباس رئيس السلطة. وغالب الظن أن صكوك الاعتماد لهذه المناصب لا تتم إلا بمثل هذه التصريحات، وبمثل الأفعال الخيانية التي تفضلها إسرائيل".