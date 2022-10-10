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بالفيديو والصور اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وتشديدات على المصلين

10 أكتوبر 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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مجموعة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "عيد العرش"

اقتحم العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، 10 تشرين الأول، 2022، بمساندة ومؤازرة وحراسة من قوات الاحتلال التي شددت إجراءاتها على المصليين الفلسطينيين.

وجاءت هذه الاقتحامات المتتالية في أول ما يسمى "أيام عيد العرش" اليهودي، وقد دخل المقتحمون عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال عليه.

وعلى أبواب الأقصى، نشرت الشرطة قواتها التي تعرقل دخول المصلين اليه، بمنع البعض واجبار الآخرين على ترك هوياتهم على الأبواب "احتجاز الهوية" قبل السماح لهم بالدخول.

كما أخرجت القوات الشبان من الأقصى، بعد تحرير هوياتهم.

ووفق مصادر من داخل الأقصى، عرقلت شرطة الاحتلال صلاة الضحى لشبان في باحات المسجد.

ووثقت المصادر إبعاد 5 فلسطينيين عن الأقصى، لفترات تتراوح بين أسبوع حتى 4 أشهر، خلال الساعات الماضية.

وواصلت "جماعات الهيكل المزعوم" نشر دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها الالكترونية، لتنفيذ اقتحامات جماعية وكبيرة خلال أيام عيد العرش "منذ 10/17 الشهر الجاري".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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