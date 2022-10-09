الاحتلال يعتقل المحرر أدهم قنداح من منزله ببلدة أبو شخيدم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الأسير المحرر أدهم قنداح من منزله في بلدة أبو شخيدم شمال مدينة رام الله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وحاصرت المنزل قبل أن تقوم باعتقال قنداح، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي صوب الصحفيين خلال تغطية الاقتحام.

وشهدت قرى عدة شمال رام الله انتشاراً كثيفاً لقوات الاحتلال، تزامناً مع اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منزل قنداح.

وفي وقت سابق، وصلت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى بلدة أبو شخيدم، وسط عمليات تمشيط للبيوت القديمة المحيطة بالمنزل المحاصر.

يشار إلى أن الأسير المحرر قنداح تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد جيش الاحتلال، وأمضى سنوات عدة في الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين