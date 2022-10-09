فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل المحرر أدهم قنداح من منزله ببلدة أبو شخيدم

منتخب الناشئين يودع تصفيات آسيا بفوز معنوي على غوام

لقطات تظهر جرأة وبطولة منفّذ عملية حاجز شعفاط النوعية

حماس تدعو للاستنفار والحشد لصد عدوان المستوطنين في الأقصى الثلاثاء

الجامعة الإسلامية تُخرّج دفعة جديدة من طلبة كلية التربية

خدمات رفح يتربع على صدارة الممتازة والهلال يصعق النشامى

استقالة ثانية في الدوري الممتاز

مستوطن يطلق الرصاص تجاه المقدسيين في سلوان

قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو شخيدم وتحاصر منزلا فيها

غزة.. تظاهرة إلكترونية علمائية بعنوان "علماء لأجل القدس والأقصى"

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يعتقل المحرر أدهم قنداح من منزله ببلدة أبو شخيدم

09 أكتوبر 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
...

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الأسير المحرر أدهم قنداح من منزله في بلدة أبو شخيدم شمال مدينة رام الله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وحاصرت المنزل قبل أن تقوم باعتقال قنداح، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي صوب الصحفيين خلال تغطية الاقتحام.

وشهدت قرى عدة شمال رام الله انتشاراً كثيفاً لقوات الاحتلال، تزامناً مع اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منزل قنداح.

وفي وقت سابق، وصلت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى بلدة أبو شخيدم، وسط عمليات تمشيط للبيوت القديمة المحيطة بالمنزل المحاصر.

يشار إلى أن الأسير المحرر قنداح تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد جيش الاحتلال، وأمضى سنوات عدة في الاعتقال الإداري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #أدهم قنداح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة