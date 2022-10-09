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قوات الاحتلال تقتحم بلدة أبو شخيدم وتحاصر منزلا فيها

09 أكتوبر 2022 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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اقتحام سابق لبلدة أبو اشخيدم (صورة أرشيفية)

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو شخيدم شمال غرب مدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، وحاصرت منزلاً في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات وحدة "اليمام" الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، حاصرت منزلاً في البلدة، وطالبت من بداخله بتسليم نفسه.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات واسعة منذ ساعات فجر اليوم، في العديد من المناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتتركز اقتحامات قوات الاحتلال في بلدات ومخيمات القدس بحثاً عن منفذي عملية حاجز مخيم شعفاط التي نفذت مساء أمس، وأدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة جنديين آخرين بجراح.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #بلدة أبو شخيدم

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