وزير لبناني: الاحتلال مناقض للطبيعة والتطبيع الحقيقي يكون باجتثاثه

قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى، إن الاحتلال مناقض للطبيعة، ومجافٍ للشرائع الدولية، والتطبيع الحقيقي يكون باجتثاثه وإعادة الأرض إلى أهلها.

وأكد الوزير اللبناني، خلال كلمة ألقاها في الفعاليات السنوية التي أطلقتها منصة "لمّة" للإبداع، موقف لبنان الرافض للتطبيع.

وشارك في الحدث، نخبة من الإعلاميين، والمبتكرين، والفنانين الفلسطينيين، الذين عرضوا تجاربهم وأفكارهم وقصصهم الإبداعية والملهمة، إلى جانب إقامة معرض للفن التشكيلي.

وعُقِد حدث "لمّة" هذا العام بمشاركة أكثر من 65 شريكًا إعلاميًّا وثقافيًّا ومؤسسات فنية وشبابية، في نسخته الرابعة، بعد توقفه عامين بسبب جائحة كورونا.

و"لمّة" منصة شبابية مستقلة تعبر عن الشباب العربي المبدع، وتعرض نتاج تجاربهم وأفكارهم وقصصهم الملهمة وفنونهم على خشبة مسرحها، وفق القائمين عليها.

وشهدت مدينة إسطنبول التركية إطلاق النسختين الأولى والثانية من منصة لمة للإبداع عامي 2017 و2018، في حين عقدت النسخة الثالثة في العاصمة الأردنية عمان عام 2019.

المصدر / وكالات