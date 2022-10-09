فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير يُعلن انضمام 20 معتقلاً إلى الإضراب عن الطعام

محكمة الاحتلال تلغي شطب التجمع

الأمم المتحدة: 100 شهيد في الضفة منذ بداية 2022

نقل المطارد مصعب اشتية للمستشفى بعد تردي صحته بسجن أريحا

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية في قرية بردلة بالأغوار

نشاط استيطاني في سلفيت بالضفة المحتلة

"شديد": عملية شعفاط امتداد لردّ المقاومة على انتهاكات الاحتلال

مصرع مواطن بحادث سير شرقي بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

استخدام الاحتلال الطائرات الحربية.. "محاولة للردع" وتراجع للسيطرة في الضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ليرتفع العدد إلى 50 أسيرًا

نادي الأسير يُعلن انضمام 20 معتقلاً إلى الإضراب عن الطعام

09 أكتوبر 2022 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن انضمام 20 أسيرًا إلى قائمة المضربين عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيانٍ صحفي: "إنّه بانضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ارتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا، علمًا أن الأسرى الذين انضموا من بينهم معتقلين إداريين، وموقوفين.

وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، بينما أعاد 900 معتقل في سجن "عوفر" قبل ثلاثة أيام وجبات الطعام، إسنادًا للمضربين عن الطعام، حيث بدأت علامات التعب والإعياء تظهر عليهم، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

وذكر نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا توجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #اعتقال إداري #نادي الأسير #الإضراب عن الطعام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة