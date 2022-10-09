نادي الأسير يُعلن انضمام 20 معتقلاً إلى الإضراب عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن انضمام 20 أسيرًا إلى قائمة المضربين عن الطعام رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيانٍ صحفي: "إنّه بانضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ارتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا، علمًا أن الأسرى الذين انضموا من بينهم معتقلين إداريين، وموقوفين.

وتأتي هذه الخطوة كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، بينما أعاد 900 معتقل في سجن "عوفر" قبل ثلاثة أيام وجبات الطعام، إسنادًا للمضربين عن الطعام، حيث بدأت علامات التعب والإعياء تظهر عليهم، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

وذكر نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا توجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين