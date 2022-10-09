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محكمة الاحتلال تلغي شطب التجمع

09 أكتوبر 2022 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي

أصدرت محكمة الاحتلال "العليا" اليوم الأحد، قرارها بإلغاء شطب التجمع ورفض قرار "لجنة الانتخابات المركزية" بمنعه من خوض الانتخابات.

وعقب مركز عدالة على قرار المحكمة، أنه "ينضم هذا الطلب إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تشمل أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة، من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا.

وأضاف عدالة أنه "يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الجهة الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب".

المصدر / فلسطين أون لاين

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