الأمم المتحدة: 100 شهيد في الضفة منذ بداية 2022

أعلنت الأمم المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وسط تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين وممتلكاتهم.



وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لـ"عملية التسوية" في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان مساء أمس: "أنا منزعج من تدهور الوضع الأمني​​، في الضفة الغربية المحتلة".



وحث وينيسلاند، على إعادة الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد، مشيراً أن "هشاشة الوضع تؤكد الحاجة الملحة لتغيير الديناميكيات على الأرض، مع معالجة القضايا الأمنية والسياسية الكامنة التي تغذي عدم الاستقرار الحالي".

المصدر / وكالات