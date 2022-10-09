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بحر: عملية شعفاط تؤكد أن المقاومة الشاملة خيار شعبنا

09 أكتوبر 2022 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، أن عملية شعفاط البطولية تأتي في سياق الرد الطبيعي والمباشر على العدوان الصهيوني المتواصل بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس.

وأصيب ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في عملية إطلاق نار استهدفتهم على حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وقال بحر في تصريح صحفي، إن عملية شعفاط تؤكد أن المقاومة الشاملة هي خيار شعبنا في كل مكان لمواجهة جرائم الاحتلال، وإفشال مخططاته العنصرية.

وشدد على أن مقاومة شعبنا حق مشروع كفله القانون الدولي، ولن تتوقف عمليات المقاومة البطولية حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #أحمد بحر #عملية شعفاط

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