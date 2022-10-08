أمن السلطة يعتدي على جنازة الشهيد داوود بقلقيلية ويزيل رايات "حماس"

اعتدى عناصر من أجهزة أمن السلطة، وحركة فتح، على جنازة الشهيد الفتى عادل دواود في مدينة قلقيلية.

وأقدمت العناصر المندسة في الجنازة على الاعتداء على نشطاء ومشاركين كانوا يرفعون ريات حركة حماس في جنازة الفتى "داوود".

ووفق ما وثقته عدسة المشاركين في الجنازة، فقد سحبت عناصر أمن السلطة وحركة فتح الرايات الخضراء، واعتدت على من يحملها.

كما واعتدت على الشيخ مجاهد نوفل أحد المشاركين في جنازة الشهيد "داوود".

#فيديو يظهر لحظة سحب عنصر من أمن السلطة راية حماس في قلقيلية خلال موكب تشييع الشهيد عادل داود pic.twitter.com/577D3BBhfy — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

فيديو لاعتداء عناصر أمن السلطة في قلقيلية على جنازة الشهيد عادل داود وسحب الرايات الخضراء عن جثمانه pic.twitter.com/p7N6HxZ0OZ — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 8, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين