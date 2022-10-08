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بالفيديو أمن السلطة يعتدي على جنازة الشهيد داوود بقلقيلية ويزيل رايات "حماس"

08 أكتوبر 2022 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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لحظة محاولة سحب أحد عناصر أمن السلطة لراية حماس من أحد الشبان المشاركين

اعتدى عناصر من أجهزة أمن السلطة، وحركة فتح، على جنازة الشهيد الفتى عادل دواود في مدينة قلقيلية.

وأقدمت العناصر المندسة في الجنازة على الاعتداء على نشطاء ومشاركين كانوا يرفعون ريات حركة حماس في جنازة الفتى "داوود".

ووفق ما وثقته عدسة المشاركين في الجنازة، فقد سحبت عناصر أمن السلطة وحركة فتح الرايات الخضراء، واعتدت على من يحملها.

كما واعتدت على الشيخ مجاهد نوفل أحد المشاركين في جنازة الشهيد "داوود".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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