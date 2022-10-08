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أب مصري يفجع بمقتل ابنه بعد مصرع زوجته وابنته بأيام

08 أكتوبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
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صورة توضيحية

فجع أب مصري بمقتل نجله المراهق على يد تاجر مخدرات في حي السلام بالقاهرة، وذلك بعد نحو أسبوع من فقدانه زوجته وابنته، وفقا لما ذكر موقع "المصري اليوم"، السبت.

وكشف الأب حسين أن الحادثة بدأت عندما أراد ابنه محمود البالغ من العمر 17 والذي يعمل سائق "توك توك" أن يدافع عن صديقة، مصطفى، عقب تعرض الأخير للضرب المبرح من قبل تاجر مخدرات معروف بلقب "صراصر".

وطلب محمود من "صرصرر" أن يبتعد عن جاره ويمتنع عن بيع المخدرات في حيهم، قبل أن يجرحه جرحا بسيطا في يده، ولكن يبدو أن "البلطجي" لم يرق له على ما يبدو أن يتعرض لتلك "الإهانة" فاضمر في قلبه الانتقام.

ويقول الأب أن كان في شقته عندما سمع الجيران يصرخون ويقولون له "الحق ابنك" ليهرع إلى الشارع ويرى ابنه قد أصيب بطعنتين تجاه القلب.

ويتابع الأب القصة: "كان ابني يحاول قيادة التوك توك للذهاب إلى المستشفى لخياطة جروحه قبل أن يغدر به (تاجر المخدرات) ويطعنه تلك الطعنات في قلبه ليفارق ابني الحياة وهو يصرخ (الحقني يا بابا)".

في غضون دقائق، شرعت الشرطة في البحث عن المتهم دون جدوى، إلا أنه سلم نفسه إلى قسم الشرطة واعترف بقتله محمود والشروع في قتله صديقيه، وأنه كان يؤازره على مسرح الجريمة شخصين آخرين هاربين.

وكانت أم القتيل وشقيقته قد قضيا قبل أسبوع في حادث.

 

المصدر / وكالات
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