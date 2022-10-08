الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، اليوم السبت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال نسيم وليد الهريمي، وعماد علي الهريمي، ومحمد عوض الهريمي من شارع الصف في بيت لحم جنوب الضفة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها".

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن "قوات الاحتلال اعتقلت الشبان عمر وخالد معاذ الغول، وعاصم علي علي، من مخيم نور شمس في طولكرم (شمال)، خلال مرورهم على حاجز مفاجئ في منطقة عين سينيا شمال رام الله.

وأشار المكتب إلى اعتقال الأسير المحرر نعمان صوافطة، خلال مروره على حاجز تياسير، شرقي طوباس (شمال)، في ساعات مساء أمس الجمعة.

وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال يومية في الضفة والقدس، ثم ينقل المعتقلين إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة، قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

والعدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين