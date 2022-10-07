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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

07 أكتوبر 2022 . الساعة 08:09 بتوقيت القدس
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قُتِل الشاب علاء الصح (32 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، الليلة الماضية.

وكانت طواقم طبية قدمت العلاج الأولي للشاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" في تل أبيب، لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته بعد محاولات عدة لإنقاذ حياته.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار في اللد وقتل الشاب من سكان المدينة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة شاب من اللد بجروح بالغة الخطورة، أعلن عن وفاته متأثرا بها ليلا.

وجمعت الشرطة الأدلة من مكان الجريمة لتحديد مكان المشتبه بهم، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين، وقالت إن "الخلفية على ما يبدو إجرامية".

المصدر / فلسطين أون لاين
#جريمة #الداخل المحتل

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