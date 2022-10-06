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بالفيديو والصور وقفتان في نابلس ورام الله رفضًا لإساءة محافظ نابلس لأمهات الشهداء

06 أكتوبر 2022 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة الأهالي الرافضة لإساءة محافظ نابلس لأمهات الشهداء

تظاهر المئات، من المواطنين وذوي الشهداء، اليوم الخميس، في رام الله ونابلس، رفضًا لتصريحات محافظ نابلس التي أساء خلالها لأمهات الشهداء.

وشارك في الوقفة المئات من المواطنين، وأمهات وذوي الشهداء عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، والثانية عند دوار الشهداء بمدينة نابلس، حاملين صور أبناءهم الشهداء.

وأشاد المشاركون بأمهات الشهداء وتضحياتهم، مرددين الهتافات التي تُحيّي المقاومة في الضفة الغربية.

وطالبوا باستقالة محافظ نابلس، بعد تصريحاته المُسيئة لأمهات الشهداء، ومحاسبته على إهانته لهن.

وجاب المشاركون شوارع نابلس، رافعين الشعارات التي تُشيد بالمقاومة والشهداء وذويهم.

وأثارت تصريحات محافظ نابلس إبراهيم رمضان، حول أمهات الشهداء غضبًا شعبيًّا، حيث وصفهنّ بـ”الشاذات” ويُظهرنّ أنهنّ مناضلات.

وجاء في تصريحات رمضان عبر إذاعة محلية: “إنّ الأم هي من تُظهر الحنان والعطف، لكنّ هناك أمهات شاذات يُرسلْنَ أبناءهنّ للانتحار، وتظهر للآخرين أنها المناضلة، هذه ليست أمًّا”.

وقالت حركة حماس إنّ التصريحات التي تَفوّه بها محافظ نابلس إبراهيم رمضان، والتي تعرّض فيها بالإساءة المباشرة للمقاومة ولأمهات الشهداء، تصريحات مُدانة وغير مسؤولة، وخارجة عن الإطار الوطني والأخلاقي الذي يلتزم به شعبنا الصامد المجاهد.

واعتبرت أنّ “محاولات محافظ نابلس صدّ المقاومين في نابلس عن طريقهم انطلاقًا من أنّ المقاومة لا جدوى منها، هي رؤية صهيونية لا تُعبّر عن قناعات شعبنا المجاهد، الذي اتّخذ من المقاومة سبيلًا للخلاص من المحتل، بعدما أحال نهاره وليله إلى كوابيس متلاحقة، ورأى العالم جيشهم المهزوز أمام بسالة مقاومينا الأبطال”.

المصدر / فلسطين أون لاين
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