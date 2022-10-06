عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، على إثر دخولهم من باب المغاربة متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتوافد عشرات المرابطين منذ ساعات الصباح الأولى، لأداء الصلوات في المسجد الأقصى لحمايته من انتهاكات المستوطنين، فيما هددت شرطة الاحتلال عدة مرابطات بإخلاء ساحة المصلى القبلي قبيل دخول المستوطنين.

صباحكم رباط في ساحات الأقصى#برباطك_تحميه pic.twitter.com/Ibozii7hll — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 6, 2022

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

🔴 مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/ZxJcpmAito — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 6, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين