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بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

06 أكتوبر 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، على إثر دخولهم من باب المغاربة متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتوافد عشرات المرابطين منذ ساعات الصباح الأولى، لأداء الصلوات في المسجد الأقصى لحمايته من انتهاكات المستوطنين، فيما هددت شرطة الاحتلال عدة مرابطات بإخلاء ساحة المصلى القبلي قبيل دخول المستوطنين.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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