في جلستها الأسبوعية.. "العمل الحكومي" تتخذ سلسلة قرارات مهمة

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي في مقرها بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، وناقشت خلال ذلك عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واتخذت مجموعة من القرارات التي تهم المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إن اللجنة ناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، وأحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وذكر البيان أن اللجنة قررت صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الزراعة لإنشاء وتجهيز مكان لفحص البيض المخصب بمعبر رفح، وكذلك صرف مبلغ مالي بغرض انجاز مشاريع انشائية في مجمع محاكم خانيونس وقصر العدل.

وكلفت اللجنة وزارتي الصحة والمالية بتقديم آليات دعم الأدوية المصنعة محلياً، كما أقرت إجراءات لضمان حصول العاملين في شركات النظافة للأجور الواردة في تعاقدات وزارة المالية مع الشركات الموردة للخدمة.

ووافقت اللجنة على تمديد عقود التشغيل المؤقت الخاصة بالمنقذين البحريين البالغ عددهم (400) منقذ، شهرًا إضافياً.

واعتمدت توصيات تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي، وكذلك إقرار توصيات تقرير سلطة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من معيقات تطبيقها.

وصادقت على إجراء المرحلة الأولى من التقييم البيئي لمكبات النفايات.

ووافقت على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجاز مشروع البنية التحتية للمعلومات الجيومكانية (NSDI).

وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي، اعتبار يوم السبت المقبل عطلة رسمية لكافة المؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ووجهت التهنئة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، آملة أن يتحرر مسراه قريباً من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين