اشتباكات مسلحة بعد محاصرة الاحتلال منزلا شرق نابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عصر الأربعاء، في بلدة دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال منزل عائلة المطارد سلمان عمران.

شاهد| تواصل الاشتباك بين مقاوم فلسطيني وقوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر منزل في بلدة دير الحطب قرب نابلس pic.twitter.com/UyE9hJz8yv — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 5, 2022

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالآليات العسكرية وحاصرت منزل عائلة الشاب عمران، وسط إطلاق نار كثيف.

وأصيب ثلاثة مواطنين على الأقل برصاص الاحتلال، وجرى نقلها عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى رفيديا.

شاهد| الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه قرية دير الحطب بنابلس pic.twitter.com/0ydJY2XE0c — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 5, 2022

وأفادت المصادر أن مجموعات من المقاومين تحركت من مناطق عدة في نابلس تجاه دير الحطب، ويخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محاولة لفك الحصار عن عمران.

ومع اشتداد الاشتباكات المتواصلة منذ الساعة الثانية ظهراً، دفع الاحتلال بالمزيد من قواته إلى المنطقة، ونشر القناصة على أسطح البنايات المرتفعة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية إلى قرى عزموط وسالم ودير الحطب.

المصدر / فلسطين أون لاين