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بالفيديو اشتباكات مسلحة بعد محاصرة الاحتلال منزلا شرق نابلس

05 أكتوبر 2022 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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جانب من اشتباكات في دير الحطب

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عصر الأربعاء، في بلدة  دير الحطب شرق نابلس، بعد محاصرة الاحتلال منزل عائلة المطارد سلمان عمران.

وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بالآليات العسكرية وحاصرت منزل عائلة الشاب عمران، وسط إطلاق نار كثيف.

وأصيب ثلاثة مواطنين على الأقل برصاص الاحتلال، وجرى نقلها عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى رفيديا.

وأفادت المصادر أن مجموعات من المقاومين تحركت من مناطق عدة في نابلس تجاه دير الحطب، ويخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في محاولة لفك الحصار عن عمران.

ومع اشتداد الاشتباكات المتواصلة منذ الساعة الثانية ظهراً، دفع الاحتلال بالمزيد من قواته إلى المنطقة، ونشر القناصة على أسطح البنايات المرتفعة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية إلى قرى عزموط وسالم ودير الحطب.

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المقاومة #الاحتلال #نابلس

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