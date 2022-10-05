"عرين الأُسود" لمحافظ نابلس: أُمهات الشهداء نبراس الرؤوس درر التاج

ردّت مجموعات "عرين الأُسود" على مهاجمة محافظ نابلس والقيادي في حركة فتح، إبراهيم رمضان، لأمهات الشهداء.

رمضان كان هاجم اليوم الأربعاء، أمهات الشهداء، اللواتي يقدمن أبناءهن للشهادة، ووصفن بـ"الشواذ"، و"أمهات انتحاريات لا يمتلكن حنانًا في قلبهن".

وقالت مجموعة "عرين الأسود": "لقد سمعنا جميعاً ما وَردَ من إساءة لأمهات شهداء فلسطين والتي جاءت على لسان محافظ محافظة نابلس، إننا في عرين الاسود ومن خلفنا الشعب الفلسطيني الحر نقول لك بأن أُمهات الشهداء نبراس الرؤوس درر التاج لولاهن لما كان لنا عِلم ولا كان لنا اسم هؤلاء مناجم الذهب، الضوء الذي نرى فيه نهاية النفق".

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وأضافت: "رسالتنا لأمهات الشهداء، نقبل أيديكن وأقدامكن ورؤوسكن ونقبل الأرض التي تطأها أقدامكن، نقول لأمهات الشهداء أنتن القادة ونحن الجنود أنتن من تأمرن ونحن من ننفذ نحن بإذن الله سيفكن المسلول على الأعادي نحن بإذن قنابل موقوته تنفجر بأمر منكن، يا أمهات الشهداء الأمر أمركن والقول قولكن متى أردتن تبدأ الحرب أنتن البداية وأنتن النهاية".

وخاطبت المجموعة محافظ نابلس بقولها: "استقيل واحفظ ماء وجهك وما قدمته من سنوات في سجون الاحتلال فكل شي في هذا البلد مؤقت إلا نحن والشهداء والأسرى وأمهات الشهداء دائمون والباقي وهم وسراب".

المصدر / فلسطين أون لاين