إصابات بالاختناق خلال مهاجمة الاحتلال لطلبة مدارس في الخليل

أصيب عدد من طلبة المدارس بحالات اختناق، اليوم الاربعاء، في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وذلك خلال مهاجمة قوات الاحتلال للمنطقة وإطلاقها للقنابل المسيلة للدموع.

ووفق مصادر محلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب طلبة المدارس الاساسية على مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم الابراهيمي، أثناء مغادرتهم نحو منازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح نتيجة تدافعهم، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وجاء مهاجمة الاحتلال لطلبة المدارس، في الخليل، بعد أقل من أسبوع من استشهاد الطالب الطفل ريان ياسر سليمان (7 أعوام)، الخميس الماضي، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

شاهد| بكاء وخوف طلبة بعد إصابتهم باعتداء الاحتلال على مدرسىة بالخليل#غضب_الأقصى pic.twitter.com/HjTDElkczs — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 5, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين