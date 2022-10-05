مطلوب إداري مشتريات للعمل في جامعة الأزهر بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف مشتريات إداري للعمل في دائرة المشتريات والمخازن.

شروط التسجيل:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس تخصص إدارة مالية أو إدارة أعمال.

2- إجادة استخدام البرامج التطبيقية للحاسب.

3- العمل كجزء من الفريق تحت الضغط.

مهام الوظيفة:

1- المساعدة وعمل عروض أسعار.

2- اصدار أوامر التوريد.

3- تدقيق محاضر الشراء المباشر.

4- متابعة تنفيذ قرارات لجنة العطاءات.

5- إعداد تقارير مقارنة الطلب.

6- ما يطلب منه من مهام.

طريقة التسجيل:

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه.

- تقدم الطلبات من 4/10/2022، حتى 6/10/2022