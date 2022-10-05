مطلوب إداري مخازن للعمل في جامعة الأزهر بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة، تعلن فيه عن حاجتها لموظف مخازن "إداري" للعمل في دائرة المشتريات والمخازن.
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس محاسبة أو إدارة أعمال .
2- إجادة استخدام البرامج التطبيقية للحاسب.
3- العمل كجزء من الفريق تحت الضغط .
مهام الوظيفة
1- الاستلام من الموردين طبقاً لأوامر التوريد وإدخال الرصيد على برنامج المشتريات والمخازن المخصص.
2- الصرف من المخازن طبقاً لسندات الصرف ومن ثم تنفيذ عملية الصرف على برنامج المشتريات والمخازن.
3- التأكد من استلام تقارير الفحص الفنية من اللجان المختصة ومتابعتها.
4- إعداد تقارير مقارنة للأصناف.
5- ما يطلب منه من مهام.
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه.
- تقدم الطلبات من 4/10/2022، حتى 6/10/2022