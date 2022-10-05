مطلوب إداري مخازن للعمل في جامعة الأزهر بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر-غزة، تعلن فيه عن حاجتها لموظف مخازن "إداري" للعمل في دائرة المشتريات والمخازن.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس محاسبة أو إدارة أعمال .

2- إجادة استخدام البرامج التطبيقية للحاسب.

3- العمل كجزء من الفريق تحت الضغط .

مهام الوظيفة

1- الاستلام من الموردين طبقاً لأوامر التوريد وإدخال الرصيد على برنامج المشتريات والمخازن المخصص.

2- الصرف من المخازن طبقاً لسندات الصرف ومن ثم تنفيذ عملية الصرف على برنامج المشتريات والمخازن.

3- التأكد من استلام تقارير الفحص الفنية من اللجان المختصة ومتابعتها.

4- إعداد تقارير مقارنة للأصناف.

5- ما يطلب منه من مهام.

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه.

- تقدم الطلبات من 4/10/2022، حتى 6/10/2022