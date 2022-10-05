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بعد اعتداءات المستوطنين

قيادي فتحاوي يهاجم اشتية ويصف حكومته بالفاشلة

05 أكتوبر 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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كمال جبر أمين سر حركة فتح في حوارة
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

هاجم أمين سر حركة فتح في حوارة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كمال جبر، رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بسبب تقصير حكومته وإهمالها جنوب المدينة، وعدم وجود مستشفى، أو حماية من اعتداءات المستوطنين، محملًا إياه مسؤولية ما يجري هناك.

وقال جبر في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس: "حكومة اشتية هي أفشل حكومة مرت حتى الآن، فهي لم ترتّب أي شيء، فليأتي رئيس الوزراء ويشاهد الطلبة المصابين والمدير الذي تعرض للضرب، ولا يوجد لدينا طوارئ للتعامل مع المصابين".

وأضاف جبر: "نطالب بمستشفى في منطقة جنوب نابلس ليس شرطًا في حوارة، في أي مكان بجنوب نابلس، وفي حال لم يجهزوا مستشفى في تلك المنطقة تكون هذه الحكومة ليست تابعة لفلسطين، أبصر لمين تابعة".

وتابع: "بيتا، حوارة، مادما، بيت فوريك، الساوية، اللبن، وغيرها من المناطق كلها حدث فيها مواجهات مع الجيش ومستوطنيه، ولا أحد سائل ولا حتى رئيس الحكومة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال برفقة عدد كبير من المستوطنين اعتدوا على مدرسة بمنطقة حوارة جنوب نابلس، وأغلقوا عددًا من الطرق.

#أجهزة السلطة #حكومة اشتية #مصعب اشتية

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