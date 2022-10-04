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إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب رام الله

04 أكتوبر 2022 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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صورة من مكان العملية

أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية إطلاق نار شمال شرق رام الله.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جندي من جيش الاحتلال بإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله.

وتصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الأسبوع الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أكثر من 60 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال اليومين الماضيين، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه، أصيب خلالها 3 من جنود الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية #رام الله #إطلاق نار #الاحتلال الإسرائيلي

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