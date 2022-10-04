داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (50) من كشف رقم (34/2022)، والحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (38/2022).

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونبهت إلى أنه لا يسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللاطلاع على كشف المسافرين (34/2022): انقر هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (38/2022): انقر هنا

وللتسجيل والاستعلام: انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين