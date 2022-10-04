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مستوطنون يلاحقون الرعاة الفلسطينيين في الأغوار

04 أكتوبر 2022 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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مستوطنون يلاحقون الرعاة الفلسطينيين - أرشيف

لاحق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الرعاة شرقي خلة مكحول في الأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، خلال تصريحات صحفية: إن "المستوطنين لاحقوا الرعاة شرقي خلة مكحول، وسط تواجد لمتضامنين مع المواطنين في المنطقة".

وتتعرض "خلة مكحول" لانتهاكات ومداهمات يومية من قبل المستوطنين بشكل يومي منذ أسبوعين، حيث تشهد المنطقة اعتداءات متكررة من مستوطني البؤرة الاستيطانية القريبة.

وتتمثل انتهاكات المستوطنين في المنطقة بمداهمة الخربة يوميا في ساعات الليل، ومحاولة الاعتداء على المواطنين خلال ذلك، بالإضافة لملاحقة الرعاة يوميا وطردهم من المراعي.

ويتخوف المواطنون من تنفيذ اعتداءات أكبر وأشد خطورة في الخربة، وخاصة أن المستوطنين يتعمدون تنفيذ اقتحاماتهم خلال ساعات الليل والتي كثفوها خلال الأسبوع الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #الأغوار الشمالية #الرعاة الفلسطينيين

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