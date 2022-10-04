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الداخلية بغزة تُصدر تنويهًا بشأن عمل معبر رفح الخميس المقبل

04 أكتوبر 2022 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين، بشأن عمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم الخميس المقبل 6 أكتوبر 2022.

وأشارت في بيان مقتضب، إلى أن معبر رفح البري سيكون مغلقًا في الاتجاهين يوم الخميس المقبل، وذلك لوجود إجازة رسمية لدى الجانب المصري.

يُذكر أن قطاع غزة يحيط به معبر وستة حواجز، لا يدخل ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، علما أن الحواجز الستة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح جنوباً.

ويستخدم معبر رفح وفقاً لاتفاقیة المعابر الموقعة بین الاحتلال والسلطة الفلسطینیة في نوفمبر/تشرین الثاني عام 2005 ، لعبور كل فلسطیني یحمل ھویة فلسطینیة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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