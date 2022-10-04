الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين، خلال مداهمات واسعة لمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأخضع جنود الاحتلال العشرات من الفلسطينيين للتحقيق الميداني خلال اقتحامهم لمنازلهم في أحياء مختلفة من مدن الضفة.

ففي نابلس، داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق، وسط إغلاق لمداخلها وحرمان المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وإجراءات عسكرية مشددة لليوم الثالث على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر معاذ اشتية من قرية تل، وإسلام بشكار من حي المساكن الشعبية، والشاب محمد دحبور من بورين جنوب نابلس، والشاب حمزة قطب.

وتعرضت صباح اليوم قوات الاحتلال لإطلاق نار، على حاجز بيت فوريك، وذلك بعد أن تعرضت قوات أخرى مساء أمس لإطلاق نار مماثل في أكثر من منطقة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد، ورفعت أبو نجمة بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتيهما بالضرب في منطقة حارة أبو اسنينة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمد شادي من منزله في قرية دير جرير، في رام الله، بعد دهم منزله وتفتيشه.

أما في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يحيى الخمور من مخيم الدهيشة شمال المدينة.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب حمزة هديب، وضياء الصرفندي من مخيم عين السلطان غرب أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين