إلقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة وانسحاب المنفذين

زعمت قوات الاحتلال أن فلسطينيين إثنين ألقوا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة قضاء جنين.

ووفقًا لموقع واللا العبري فقد وصل الشابين على دراجة نارية وقاموا بإلقاء العبوة دون وقوع إصابات، مشيرًا إلى أنهم وتمكنوا من الانسحاب.

وتشهد مدن الضفة الغربية ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال المقاومة بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (833) عملًا مقاومًا، أدت لمقتل صهيوني واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتتصاعد عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، بشكلٍ شبه يومي، خاصة في جنين ونابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين