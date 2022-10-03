تفاصيل استقالة "كبير المفاوضين الإسرائيليين" في ملف ترسيم الحدود مع لبنان

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، أن كبير المفاوضين الإسرائيليين في قضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، استقال من منصبه الأسبوع الماضي.



وقالت صحيفة /جروزاليم بوست/، إن "استقالة أودي أديري، وهو المدير العام السابق لوزارة الطاقة الإسرائيلي، تمت قبل تقديم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، نهاية الأسبوع الماضي، عرضه بشأن اتفاق ترسيم الحدود".



وأشارت إلى أن "أديري قدم استقالته، بسبب إحباطه من تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المحادثات".



ولكن الصحيفة ذاتها، ذكرت أن "السبب الرسمي، هو أن أديري وجد وظيفة في القطاع الخاص”، دون مزيد من التفاصيل.



وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل الاقتراح الذي قدمه الوسيط الأمريكي هوكستين، لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل".



ونقلت /هيئة البث الإسرائيلية/، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله للصحفيين الإسرائيليين: "يقضي أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا إلى (خط 23) مما يُبقي لدى لبنان غالبية المنطقة، التي ثمثل موضوع الخلاف".



وأضاف: "ستحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز (كاريش)، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية".



ويتنازع لبنان و"إسرائيل" على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

المصدر / فلسطين أون لاين