"هيئة": 885 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال أيلول الماضي

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين: إن "العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال وميليشيات مستعمريه في شهر أيلول/ سبتمبر، بلغ 885 اعتداء".



وأضافت الهيئة، في التقرير الشهري الذي أصدرته، حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري": إن "الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية".



وبينت أن "الاعتداءات تركزت في محافظة رام الله والبيرة بـ179 اعتداء، ومحافظتي الخليل وبيت لحم بـ122 اعتداء لكل منهما، ومحافظة نابلس بـ 121 اعتداء".



ونبهت "الهيئة" إلى أنه وفي شهر أيلول، صادقت سلطات الاحتلال على مخططين استعماريين جديدين، كما تم إيداع (8) مخططات استعمارية جديدة للمصادقة اللاحقة لنفس الأغراض.



وفي سياق متصل، أشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في الفترة ذاتها 50 إخطارا، تراوحت بين إخطارات للهدم وعددها 29 أو وقف البناء وعددها 6، أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص وعددها 15، تركز معظمها في محافظتي طوباس (20 إخطارا) ومحافظة القدس (16 إخطارات).



وذكرت أن قوات الاحتلال هدمت ما مجموعه 45 منشأة، وقد تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ11 عملية هدم، والقدس بـ8 عمليات، وبيت لحم بـ5 عمليات تسببت بهدم 8 منشآت.



يُشار إلى أن تقديرات (إسرائيلية) وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.



ويُعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين