شرب الماء قبل الأكل.. 6 عادات تسرع حرق الدهون

يعتمد إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن على عدد من العادات الغذائية الصحية التي يجب اتباعها.

وفي هذا الشأن، كشف خبراء التغذية عن 6 عادات يمكن أن تسرع من حرق الدهون، وترفع التمثيل الغذائي للجسم، وذلك حسب ما ذكر موقع "Eat This، Not That".

1- تناول الخضروات الورقية كل يوم

ومن بين تلك العادات تناول الكثير من الخضروات غير النشوية ذات الألوان الداكنة مثل السبانج والجرجير والكرنب. فقد بينت دراسة في مجلة أكاديمية التغذية أن تلك الأطعمة ترتبط بانخفاض الدهون الحشوية في البطن وكذلك الدهون داخل الكبد.

فيما أوضحت اختصاصية التغذية ليزا موسكوفيتز، أن الخضروات الورقية الداكنة تعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين K والمغنيسيوم والفولات والكالسيوم وفيتامين C والألياف.

2- الكافيين

كذلك يساعد الكافيين وهو منبه معروف بقدرته على رفع مستوى اليقظة والوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي، في إنقاص الوزن.

وقد أشارت دراسة صغيرة في عدد 2021 من مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن الكافيين يزيد من حرق الدهون عند ربطه بالتمارين الرياضية.

3 - الشاي الأخضر

إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين شربوا مشروبا يحتوي على مضادات الأكسدة من الشاي الأخضر قد حرقوا دهونا في البطن أثناء التمرين.

4- البروتين

كما يوصي خبراء التغذية بدمج مصدر من البروتين عند تناولك أي نوع من الكربوهيدرات، حتى تشعر بالشبع لوقت أطول مما قد يترجم إلى عدد أقل من السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل عام.

5- اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة

أما الماء فيعد أمرا بالغ الأهمية في رفع التمثيل الغذائي للجسم، إذ تناول كوب واحد منه قبل الوجبة يملأ معدتك تماماً كما يفعل طبق من الحساء، مما يساعد على إرضاء الجوع.

ففي دراسة نُشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ، وجد الباحثون أنه بعد 60 دقيقة من شرب المشاركين من الذكور والإناث لحوالي كوبين من الماء، زاد استهلاك الطاقة بنسبة 30٪.

لحوم أقل

هذا وينصح الخبراء بالتقليل من اللحوم كذلك لفقدان الوزن. فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن البروتينات النباتية ترضي الجوع أكثر من الوجبات التي تحتوي على اللحوم الحمراء وتجعل الناس يشعرون بالشبع.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أيضًا أن المشاركين الذين تناولوا وجبة نباتية غنية بالبروتين استهلكوا سعرات حرارية أقل بنسبة 12 % في وجبتهم التالية مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم.

المصدر / وكالات